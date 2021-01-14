В Донецкой области восстановили водоснабжение пяти населенных пунктов, которые пострадали от порыва на водопроводе "Горловка-Торецкое" еще 4 января.

Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в четверг, 14 января.

По данным спасателей, 12 января ремонтные работы были завершены. После началось заполнение системы водопровода под небольшим давлением с целью недопущения новых порывов.

"13 января водоснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, 4 января было временно прекращено водоснабжение пяти городов Донецкой области из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм. (г. Торецкое., г. Железное, г. Северное, г. Южное и частично пгт Щербиновка). В них проживают около 38 тысяч человек.

В ходе ремонтных работ 10 января специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили 4 места порывов, влияющих на отсутствие водоснабжения в этих населенных пунктах.

Ранее мы писали о том, что летом пять городов Донбасса остались без воды из-за крупной аварии на водоводе.