В Украине, где количество зараженных коронавирусом увеличилось за день на 7 925 человек, всего зафиксировано уже 1 138 764 случая Covid-19.

За последние сутки наибольшее число новых пациентов обнаружили в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

В Кировоградской области за день выявили меньше ста новых случаев. В двух областях и Киеве число зараженных превысило полтысячи человек.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 14 января:

Киев - 120 186 (+794 случая за сутки);

Винницкая область - 24 285 (+214 случаев);

Волынская область - 34 756 (+221 случай);

Днепропетровская область - 62 909 (+317 случаев);

Донецкая область - 40 509 (+588 случаев);

Житомирская область - 42 040 (+373 случая);

Закарпатская область - 29 384 (+119 случаев);

Запорожская область - 60 120 (+554 случаев);

Ивано-Франковская область - 44 756 (+141 случай);

Киевская область - 64 674 (+410 случаев);

Кировоградская область - 9 166 (+83 случая);

Луганская область - 12 604 (+214 случаев);

Львовская область - 66 048 (+482 случая);

Николаевская область - 35 229 (+460 случаев);

Одесская область - 77 160 (+357 случаев);

Полтавская область - 40 161 (+345 случаев);

Ровенская область - 43 458 (+280 случаев);

Сумская область - 43 495 (+265 случаев);

Тернопольская область - 35 661 (+209 случаев);

Харьковская область - 73 840 (+378 случай);

Херсонская область - 19 449 (+117 случай);

Хмельницкая область - 41 870 (+229 случаев);

Черкасская область - 42 891 (+307 случаев);

Черновицкая область - 42 212 (+196 случаев);

Черниговская область - 31 901 (+272 случая).

Напомним, ВОЗ созвала экстренное заседание комитета по ЧС из-за новых мутаций коронавируса.

Также мы писали о том, что в Украине коронавирусом заразились уже более 31 500 правоохранителей.