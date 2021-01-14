В четверг, 14 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на две недели раньше запланированного срока проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. На нем будут обсуждать новые мутации коронавируса, которые активно распространяются по всему миру.

Об этом сообщает DW.

Это будет уже шестое по счету заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Встреча пройдет на фоне того, что Китай таки разрешил въезд для спецмиссии ВОЗ.

Напомним, 14 января группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань, где в конце 2019 года был обнаружен коронавирус нового типа, позднее получивший название SARS-CoV-2. Их задачей станет исследование возможных путей появления и распространения инфекции Covid-19.

Также мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения предупредили о дальнейших мутациях и новых штаммах коронавируса.