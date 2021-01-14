Знаменитый американский актер Том Хэнкс будет ведущим спецпрограммы, посвященной инаугурации избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Об этом сообщает Mediaite.

По данным издания, специальный выпуск по случаю инаугурации - Celebrating Americа, будет транслироваться уже после окончания торжественного мероприятия. Посмотреть его можно будет в прайм-тайм в различных сетях и потоковых сервисах ABC, NBC, CBS, MSNBC и CNN, а также на стриминговых сервисах Amazon Prime Video и DirecTV.

Байден и Харрис появятся в 90-минутной телепередаче, на которой также выступят музыканты Джастин Тимберлейк, Деми Ловато, Джон Бон Джови и другие.

Ранее звезда фильмов "Форрест Гамп", "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" Том Хэнкс присоединился к Байдену для виртуального сбора средств во время недели съезда Демократической партии в августе 2020 года.

Напомним, инаугурация Байдена состоится 20 января в Вашингтоне. Из-за эпидемии коронавируса церемония будет проходить в необычном формате.

Также мы писали, что Байден отказался приезжать на инаугурацию на поезде.