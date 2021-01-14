Из-за соображений безопасности ибранный президент США Джо Байден не поедет на скоростном поезде Amtrak в Вашингтон на свою инаугурацию, которая состоится 20 января.

Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает агентство Associated Press.

Решение о том, что Байден откажется от 90-минутной поездки на поезде из Уилмингтона (штат Делавэр) до Вашингтона было принято на этой неделе. В частности, некоторые опасения связаны с его прибытием на станцию ​​Юнион в Вашингтоне, которая находится всего в нескольких кварталах от взятого недавно штурмом Капитолия США.

Напомним, в США готовят новый бунт - сторонники Дональда Трампа собираются на "Марш миллиона ополченцев" в день инаугурации Джо Байдена возле Капитолия, чтобы сорвать церемонию.

Также мы сообщали, что сторонники Трампа обсуждают вооруженное выступление в день инаугурации Байдена. По информации СМИ, для этого они используют мессенджер Telegram, обсуждая в чатах применение огнестрельного оружия и взрывчатки.