По состоянию на утро четверга, 14 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 925 человек.

Напомним, что вчера, 13 января, в стране было выявлено 6 409 новых случаев заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 138 764 человека. Выздоровело за последние сутки 10 192 пациента (всего с начала пандемии - 837 063 человека - Ред.).

Госпитализированы за сутки 2 229 человек. Среди новых зараженных 233 ребенка и 345 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (794 человек), Запорожской области (554), Донецкой области (588), Львовской области (482) и Николаевской области (460).

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования причин появления Сovid-19.

Также мы рассказывали, что в ВОЗ ожидают появление новых штаммов коронавируса Covid-19.