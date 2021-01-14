Intel Corporation, самая крупная в мире компания по производству электронных устройств и микропроцессоров, объявила о смене руководства.

Ее нынешний генеральный директор Боб Свон уйдет в отставку с 15 февраля.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте корпорации.

Новым генеральным директором IT-гиганта и лидера отрасли будет назначен Пэт Гелсингер. В настоящее время он возглавляет разработку программного обеспечения для виртуализации американской компании VMware, а также является ее директором.

В Intel Corporation официально заявили, что будущая кадровая VIP- рокировка не связана с "финансовыми результатами Intel за 2020 год".

Ранее "Страна" сообщала, что в Intel показали "умные" очки, которые почти ничем не отличаются от обычных.

Так же мы рассказывали, что директор Intel успел продать акций компании до того, как стало известно о проблемах процессоров.