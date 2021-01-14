Эксперты ВОЗ должны найти в Китае ответ на важный вопрос, фото: twitter.com/cgtnofficial

Сегодня, 14 января, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Ухань - административный центр центральной китайской провинции Хубэй. Их задачей станет исследование возможных путей появления и распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает телеканал CGTN в своем сообщении в Twitter.

"Группа экспертов ВОЗ прибыла в город Ухань в Центральном Китае для установления  причин появления коронавируса. Перед началом своей миссии специалисты пройдут карантин", - сообщил телеканал. 

Миссия ВОЗ прибыла в Ухань

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Папа Римский Франциск I уже сделал прививку от коронавируса американской вакциной. Его состояние вполне удовлетворительное.

Так же мы рассказывали, что китайские ученые продолжат изучать в Ухане вирусы диких животных (под особым контролем летучие мыши - Ред.) в своих лабораториях

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