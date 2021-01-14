На Ближнем Востоке произошла резкая эскалация противостояния Сирии и Израиля. В ночь на 14 января, Тель-Авив нанес массированный авиаудар по боевым позициям армии Асада и иранских частей на востоке Сирии. В ходе воздушной атаки погибло не менее 57 сирийских военнослужащих и иранских бойцов.

Об атаке сообщает "Российская газета" со ссылкой на агентство Sana.

Это самый мощный удар израильских ВВС с начала вооруженного конфликта в Сирии, который продолжается с марта 2011 года. Власти Сирии заявили, что Израиль осуществил воздушную атаку на город Дейр-эз-Зор и район Альбу-Камаль, добавив, что "результаты агрессии в настоящее время проверяются".

В результате атаки на склады оружия и военные позиции погибли по меньшей мере 14 сирийских военных, 16 иранских бойцов и 11 афганских членов проиранской шиитской бригады Фатимидов ("Фатимиюн"), как сообщает Сирийский наблюдательный центр по правам человека.

Национальность остальных 16 человек, погибших в результате авиаударов, выясняется. За несколько дней до ударов бригада Фатимидов перевезла партию оружия иранского производства в восточную Сирию из соседнего Ирака.

Ранее "Страна" сообщала, что Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом. Все самолеты будут сбиваться.