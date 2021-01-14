В Вооруженных силах Украины (ВСУ) проведут расследование по факту дискриминации и домогательств к военнослужащей. Возглавит специальную комиссию советник Главнокомандующего ВС Украины по гендерным вопросам.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак поставил задачу Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебную проверку по фактам изложенным на странице одного из интернет порталов, по жалобе женщины-военнослужащей и ее коллег на действия руководителя военного учреждения, с учетом материалов дела внесенных в Единый государственный реестр досудебных расследований Национальной полицией Украине 1 января 2021", - заявила пресс-служба Генштаба ВСУ в соцсети.

В ВСУ уже создана рабочая группа "по детальному изучению фактов, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте среди военнослужащих".

Ранее "Страна" сообщала, что актера сериала "Слуги народа" обвинили в сексуальных домогательствах.

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