"С грустью и разбитым сердцем". Спикер Пэлоси подписала резолюцию об импичменте Трампу
После того как Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент для действующего президента Трампа, спикер Нэнси Пэлоси официально подписала этот документ.
Церемония визирования прошла в присутствии членов Конгресса и журналистов, как передает "Укринформ".
"После двухпартийного голосования Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит вне закона, даже президент США. И что Дональд Трамп является явной и реальной угрозой для нашей страны, но мы еще раз выполнили свою присягу защищать и отстаивать конституцию", - заявила Пэлоси.
Она также отметила, что такое развитие событий является трагическим для Соединенных Штатов.
"С грустью и разбитым сердцем - ввиду того, что значит для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, - я подписываю статью об импичменте", - добавила спикер.
Теперь дело должно быть передано в Сенат, верхнюю палату Конгресса США. Однако, у Сената практически нет шансов завершить импичмент до ухода Трампа с должности 20 января.
Напомним, что "Страна" в материале "Конгресс проголосовал за импичмент Трампа" выяснила, что это означает и смогут ли досрочно снять президента США.