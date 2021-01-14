После того как Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент для действующего президента Трампа, спикер Нэнси Пэлоси официально подписала этот документ.

Церемония визирования прошла в присутствии членов Конгресса и журналистов, как передает "Укринформ".

"После двухпартийного голосования Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит вне закона, даже президент США. И что Дональд Трамп является явной и реальной угрозой для нашей страны, но мы еще раз выполнили свою присягу защищать и отстаивать конституцию", - заявила Пэлоси.

Она также отметила, что такое развитие событий является трагическим для Соединенных Штатов.

"С грустью и разбитым сердцем - ввиду того, что значит для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, - я подписываю статью об импичменте", - добавила спикер.

Теперь дело должно быть передано в Сенат, верхнюю палату Конгресса США. Однако, у Сената практически нет шансов завершить импичмент до ухода Трампа с должности 20 января.

Напомним, что "Страна" в материале "Конгресс проголосовал за импичмент Трампа" выяснила, что это означает и смогут ли досрочно снять президента США.