Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, республиканец от штата Кентукки, отказавшийся собирать Сенат для рассмотрения импичмента Дональда Трампа, заявил, что верхняя палата Конгресса в любом случае не сможет завершить слушания до инаугурации Джо Байдена.

Как пишет The Washington Post, заявление было сделано вскоре после того, как Палата представителей проголосовала за второй импичмент Трампа.

Макконнелл сказал, что процесс в Сенате начнется на "первом регулярном заседании после получения статьи из Палаты представителей". А решение до 20 января принято не будет.

"Учитывая правила, процедуры и прецеденты Сената, которые регулируют процессы по делу об импичменте президента, просто нет шансов, что справедливое или серьезное судебное разбирательство может завершиться до того, как избранный президент Байден будет приведен к присяге на следующей неделе", - сказал Макконнелл. Он добавил, что даже если процесс начнется на этой неделе, "окончательный вердикт будет вынесен только после того, как президент Трамп оставит свой пост".

Также он напомнил, что предыдущие процессы по импичменту в Сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день.

"В свете этой реальности я считаю, что для нашей страны лучше всего будет, если Конгресс и исполнительная власть проведут следующие семь дней, полностью сосредоточившись на содействии безопасной инаугурации и упорядоченной передаче власти новой администрации Байдена", - резюмировал Макконнелл.

В ответ на это лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что если Сенат проголосует против Трампа, то на голосование поставят вопрос о запрете ему баллотироваться на будущих выборах.

Ранее "Страна" рассказывала, как нижняя палата Конгресса проголосовала за импичмент Трампа.

Мы также приводили призыв Трампа не прибегать к насилию при переходе власти от него к Байдену.