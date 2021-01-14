Несколько обитателей дома престарелых в немецком городе Хаген, что в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, заразились коронавирусом после прививки. Их вакцинировали препаратом, произведенным американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Об этом сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Представитель администрации города объяснила изданию, что такие случаи вполне допустимы, так как иммунитет к COVID-19 формируется только спустя 7-10 дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, и в период самой вакцинации вполне возможно подхватить инфекцию.

"За это время можно заразиться", - сказала чиновница.

В Германии кампания по вакцинации официально началась 27 декабря, хотя первая прививка была сделана 26 декабря. До конца 2020 года ФРГ получила более 1,3 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. В течение 2021 года власти страны рассчитывают получить еще 130 млн доз этого препарата и продукции компании Modernа.

С вакциной Pfizer часто возникают проблему. Например, во Франции у одного из привившихся началась аллергическая реакция.

А в США врач и вовсе умер после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer.



