В Новомосковске Днепропетровской области с тяжелым отравлением мухоморами в больницу увезли 51-летнюю женщину, которая поверила рекламе нетрадиционного лечения злокачественной опухоли ядовитыми грибами.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Жительница Новомосковска увидела рекламу и в интернет-магазине приобрела сухие красные мухоморы. Реклама обещала, что снадобье вылечит рак.

Женщина съела кусочек гриба, и на следующий день у нее появились головокружение, сонливость и слабость. Она еще в течение двух дней пыталась лечиться дома, но затем все-таки обратилась за медицинской помощью в Новомосковскую центральную больницу и сразу же была госпитализирована в инфекционное отделение с диагнозом "отравление грибами средней тяжести".

Пострадавшая проживает в квартире с дочерью, но к счастью, принимала грибы одна. Сушеные грибы были утилизированы.

Медики советуют проверять любую рекламную информацию о лечении у врачей, так как самолечение может привести к смерти.

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