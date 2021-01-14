Американская компания Google с четверга, 14 января временно отменяет показ политической рекламы на своих платформах. Это связано с опасениями по поводу возможной вспышки насилия, подобной беспорядкам в здании Капитолия США 6 января.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на электронное письмо корпорации.

В письме сказано, что Google будет блокировать всю политическую рекламу из-за "беспрецедентных событий минувшей недели и перед предстоящей президентской инаугурацией".

Запрет на показ политической рекламы призван сдержать распространение дезинформации о государственных мероприятиях.

Рекламодатели не смогут публиковать рекламу, связанную с выборами, их итогами, предстоящей президентской инаугурацией, текущим процессом импичмента в отношении президента, насилием в Капитолии США или запланированными на будущее протестами в связи с этими событиями.

Запрет распространяется на любую рекламу на платформах Google Ads, DV360, YouTube и AdX Authorized Buyer.

В Google заявили, что будут предельно бдительны в отношении обеспечения новой политики, запрещающей любую рекламу, направленную на ненависть или насилие.

В корпорации добавили, что исследуют ряд факторов до принятия решения относительно отмены новой политики для рекламодателей. Пока же планируется сохранить упомянутые ограничения как минимум до 21 января - дня после инаугурации Байдена.

Между тем Дональд Трамп призвал американцев не допустить насилия в день инаугурации.

Как писала "Страна" из-за штурма Капитолия аккаунты самого Трампа начали банить в соцсетях.