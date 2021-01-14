Скидка на газ будет маленькой. И не сейчас

Газовые протесты вчера вышли на государственный уровень. Спикер парламента Дмитрий Разумков в срочном порядке собрал совещание руководства Верховной Рады и лидеров фракции с участием премьера, на котором представители законодательного органа выступили в роли протестующих против тарифной политики власти. Однако это не слишком помогло: Денис Шмыгаль анонсировал решение вопроса, которое никого не удовлетворило.

Предложение правительства – фиксация цены газа на 6,99 за кубометр. Это еще без накруток за доставку. И, по большому счету, это ненамного меньше, чем платит большинство граждан сегодня. А также существенно дороже, чем предлагал министр энергетики Юрий Витренко (по его проекту газовый тариф должен был опуститься до 5,36).

При этом Шмыгаль отказался от предложения спикера ввести пониженный тариф задним числом с 1 января, так что даже скромное предложение, озвученное премьером, будет действовать только с 1 февраля. А значит, платежки в начале февраля придут по всоким январским расценкам.

Между тем, вопрос газа – это вопрос, в основном, частных домов, в то время как у значительной части населения основной является тема отопления. И тут удивляться приходится не меньше: ведь в отношении предприятий теплокоммунэнерго вроде бы продолжает действовать режим ПСО (поставок по специальным обязательствам), однако пришедшие в январе платежки оказались в 1,5-2 раза больше, чем в прошлом отопительном сезоне – при том, что уровень субсидий остался прошлогодним.

А на подходе – платежки с анонсированным повышением тарифов на электричество и воду. С учетом всех этих факторов в феврале акции протеста будут намного сильнее нынешних, и Шмыгаль делает все, чтобы именно так и случилось.

Зачем опубликован проект "переходного периода" для Донбасса?

А подчиненные премьера тем временем делают все, чтобы Минские соглашения были разорваны. Министерство по "оккупированным территориям" опубликовало проект закона о переходном периоде для реинтеграции Донбасса, после чтения которого остается только один вопрос: а зачем это делается?

По большому счету, проект "оккупационного" министерства соответствует известной украинской пословице "дурень думкой багатіє", поскольку на практике он осуществим только в одном случае – если состоится присоединение неконтролируемых территорий военным путем.

Только в таком варианте можно представить, что Донбассу навяжут усиленную украинизацию, декоммунизацию и героизацию ОУН-УПА, отказ в избирательных правах и прочие прелести предлагаемого законопроекта. Но, как известно, военный путь отвергал даже Петр Порошенко, не говоря уже о "миротворце" Владимире Зеленском. А значит, Миноккуп просто в холостую потратил время и бюджетные деньги на подготовку этого документа.

Хуже того – данная публикация дает в руки Москвы еще один аргумент, чтобы заявить о том, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Поскольку проект переходного периода – полная противоположность тому, что заложено в "Минске-2". И Ангеле Меркель – фактическому автору Минских соглашений – будет крайне "приятно" узнать, как с ними обходятся в Киеве.

Избавят ли родителей от школьного локдауна?

В отличие от весеннего локдауна, нынешний мало кого беспокоит и потому почти не обсуждается. За одним исключением – школ.

Поскольку именно в этой теме боком вылезло то, что карантин объявили не на время школьных каникул, которые длились с 26 декабря по 11 января, а сразу после них.

Хотя в сравнении с весенним локдауном школьные технологии продвинулись вперед, оказалось, что общество не готово к внедрению этих технологий. И отсутствие отдельных комнат для детей в малогабаритных квартирах, и отсутствие достаточного количества ноутбуков в многодетных семьях, и слабый интернет, и просто неподготовленность родителей и их детей к использованию не самых простых интернет-программ – все это стало регулярной темой жалоб в соцсетях.

А есть и более простая проблема: в отличие от весеннего локдауна, значительная часть украинцев сейчас продолжает ездить в офисы. Эти родители, как правило, вообще ни на что не жалуются, потому что просто не знают, чем и как занимаются их дети во время онлайн-обучения.

Поэтому для миллионов украинских родителей вполне логично прозвучало вчерашнее предложение мэра Киева Виталия Кличко вернуть обычное обучение для школьников 1-4 классов, не дожидаясь официального окончания локдауна.

Правда, большинство родителей сделало бы к нему одно уточнение: вернуть обычное обучение не для 1-4, а для 1-11 классов. Потому что нынешняя удаленка является такой же профанацией, как и весь нынешний локдаун.

Накажут ли Дубинского за "работу на Трампа"?

Банковая вчера отреагировала на решение Министерства финансов США ввести санкции против восьми украинских граждан, среди которых – нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Правда, отреагировал не лично президент (от его имени было сказано, что комментариев не будет), а глава Офиса президента Андрей Ермак.

И он пообещал привлечь к ответственности всех лиц, причастных к вмешательству в американские выборы, "независимо от партийной принадлежности".

Внешне это выглядит как испуг и желание выслужиться перед новой американской властью. Но это только так выглядит. Если бы на Банковой действительно испугались, то заявление делал бы сам Зеленский и делал бы его гораздо серьезнее – с поручениями для генпрокурора и Госбюро расследований. А твит от Ермака означает не более чем способ заболтать тему.

Очевидно, что никто никого к ответственности привлекать не будет. Тем более – не за что.

Вся "вина" Деркача, Дубинского и других обвиненных состоит в том, что они опубликовали записи телефонных разговоров Петра Порошенко с Джо Байденом, – но в Украине это означает только, что украинские политики вели политическую борьбу с бывшим украинским президентом. И это проблема Байдена, а не Деркача с Дубинским, что на пленках его голос оказался вместе с голосом Петра Алексеевича.

Понятно, что на самом деле попытка повлиять на американские выборы была (хотя и гораздо меньшая, чем вмешательство в американские выборы 2016 года Сергея Лещенко, в результате которого за решеткой оказался политтехнолог Трампа Пол Манафорт). Однако это только для американского Минфина не нужно никаких доказательств, чтобы обложить санкциями политиков из "банановой колонии".

У нас же ни один суд подобные обвинения не примет, даже имея большую фантазию и заказ от власти.

Будет ли 20 января вооруженное восстание в США?

Импичмента Дональда Трампа не будет: вчера лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл официально подтвердил, что верхняя палата Конгресса не будет собираться до 19 января. А 19 января – это за день до инаугурации Джо Байдена, когда отнимать власть у уходящего президента никто уже не будет.

Что касается того, решат ли объявить импичмент уже ушедшему президенту, то это мало кого волнует, поскольку такое решение скажется лишь на политической судьбе самого Трампа, а она и без того крайне призрачна.

И вообще, сейчас Америку гораздо больше волнует не судьба уходящего хозяина Белого дома, а то, что еще могут сделать его сторонники в ближайшую неделю.

Собственно, этих людей уже сложно назвать сторонниками Трампа, скорее это – противники Байдена и американского истеблишмента в целом. Против них и работает сегодня вся пропагандистская машина США, а также весь силовой аппарат. По сути не поддерживает их и сам президент Трамп, призывая не выходить на улицу и обеспечить мирную передачу власти Байдену.

Вчера продемократическая NBC News озвучила те страхи, которые поселились в головах истеблишмента после штурма Капитолия: праворадикалы якобы готовят на 20 января вооруженный митинг с использованием огнестрельного оружия и даже взрывчатки. Причем основной площадкой их обсуждений уже стал Телеграм – после того, как в остальных соцсетях начались репрессии.

Впрочем, это сообщение может быть не реальной информацией, а попыткой дать повод силовым структурам провести зачистку потенциальных мятежников еще до начала возможных антибайденовских акций. Больше того, вполне вероятно, что "профилактические меры" уже проводятся.

Так что с высокой вероятностью можно утверждать, что именно 20 января ничего не произойдет. Вообще, как правило, в дни, когда подобное ожидается, ничего не происходит. Однако сам сценарий вполне реален, только реализован он может быть в любой другой день – хоть через четыре дня, хоть через четыре года.