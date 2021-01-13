Национальная гвардия разместилась в Капитолии США впервые с Гражданской войны.

Об этом пишет Washington Post.

Соцсети обошли фотографии десятков бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия и в зале туристического центра, соединенного с ним.

Как сообщалось, повышенные меры безопасности устроены из-за того, что Конгресс сегодня голосует за импичмент Трампа.

Трамп стал единственным из всех президентов США, в отношении которого дважды за один срок начинался процесс импичмента. Ему вменяют "подстрекательство к восстанию" за роль в беспорядках и штурме Капитолия.

Этот импичмент стал первым в истории США. При этом сторонники Трампа продолжают призывать к насилию и срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января.