В Ужгородском замке археологи обнаружили интересную находку - странную монету в практически отличном состоянии. Вероятнее всего она ни разу не была в обращении, поэтому хорошо сохранилась.

Об этом пишет издание Mukachevo.net.

На аверсе по кругу изображена надпись, похожая на CALMAN RE (X).

"Денар. Венгерское королевство. Это самая ранняя средневековая монета, обнаруженная на территории Ужгородского замка во время археологических исследований", - сообщил о находке кандидат исторических наук УжНУ, археолог Владимир Мойжес.

По его словам, преподаватели УжНУ совместно со студентами-историками исследуют руины церкви Святого Юрия на территории Ужгородского замка. Именно в этих криптах свое время хоронили представителей знатного рода Другетов, которым принадлежала крепость и город до конца 17 века и других знатных горожан.

Мойжес добавил, что одну из крипт удалось раскопать до уровня ее пола. В ней было обнаружены медальон, крестик, застежки, многочисленные заклепки от гробов, а также интересный артефакт - сабля XVI в.

По словам закарпатского исследователя, ученого Иосифа Кобаля древние монеты на территории края появились в III веке до н. е. и были связаны с приходом в этот регион кельтов. Это серебряные тетрадрахмы македонских королей Филиппа и Александра Македонского. Такие монеты были найдены в достаточно большом количестве.

Коломан I (Кальман Книжник) - король Венгрии с 1095 и Хорватии с 1097 года. В 1112 с целью установления дружеских отношений с Киевским государством женился на Евфимии, дочери Владимира Мономаха. Вмешивался в междоусобную борьбу украинских князей, захватил часть Закарпатья. В 1099 сделал попытку захватить Галичину, но был разгромлен войсками князей Володаря и Василька Ростиславичей в битве на Вягром у Перемышля.

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