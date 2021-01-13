Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий ожидал, что после его возвращения в Киев после отпуска в Дубае власть устроит шоу с вручением ему подозрения по делу о влиянии на хозсуды.

Однако после прилета он не вышел к прессе из аэропорта "Борисполь". Поэтому осталось неизвестным, вручили ему подозрение или нет.

У входа в терминал D Тупицкого ждали несколько съемочных групп. Но судья покинул аэропорт через паркинг. Об этом "Стране" рассказали пассажиры, которые летели с Тупицким одним рейсом.

Между тем в распоряжении "Страны" оказалось фото отдохнувшего судьи в аэропорту Дубая. На нем Тупицкий сидит в кафе с пакетом из дьюти-фри в ожидании вылета.

Ранее "Страна" публиковала пляжные фото судьи из Дубая.

Мы также приводили заявление КСУ о том, что на отдых в Дубае Тупицкий потратил сумме меньше зарплаты.