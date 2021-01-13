В Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели в полицейском участке 23-летнего мужчины по имени Ибрагима.

Об этом пишет KP.ru.

Десятки человек устроили стычки с сотрудниками правоохранительных органов на улицах бельгийской столицы. Радикалы подожгли полицейский участок и забросали стражей порядка камнями.

Протесты в бельгийской столице начались 11 января, на фоне того, что молодой бельгиец скончался по неизвестной причине после задержания полицией.

9 января правоохранители попросили Ибрагиму предъявить документы, он бросился бежать, но был задержан и доставлен в участок - там мужчина потерял сознание и скончался. Местные издания пишут, что полицейские пытались спасти Ибрагиму, но не смогли - их дефибриллятор оказался сломан.

🔴🇧🇪#Bruxelles Gare du nord: La foule a répondu présent à l'appel à manifester pour demander la vérité sur le décès d'Ibrahima, 23 ans, survenu une heure après son interpellation par la police samedi dernier.

📽@ArthurSente pic.twitter.com/SNaxPBJ9G7 — Le DéCaLé📽 (@ledecaledu25) January 13, 2021

Возможно, молодой человек, нарушил комендантский час и из-за съемки был задержан полицейскими и отправлен в участок.

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