Протесты в Брюсселе из-за смерти парня в полицейском участке, фото: korrespondent.net

В Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели в полицейском участке 23-летнего мужчины по имени Ибрагима.

Об этом пишет KP.ru.

Десятки человек устроили стычки с сотрудниками правоохранительных органов на улицах бельгийской столицы. Радикалы подожгли полицейский участок и забросали стражей порядка камнями.

Протесты в бельгийской столице начались 11 января, на фоне того, что молодой бельгиец скончался по неизвестной причине после задержания полицией.

9 января правоохранители попросили Ибрагиму предъявить документы, он бросился бежать, но был задержан и доставлен в участок - там мужчина потерял сознание и скончался. Местные издания пишут, что полицейские пытались спасти Ибрагиму, но не смогли - их дефибриллятор оказался сломан.

Возможно, молодой человек, нарушил комендантский час и из-за съемки был задержан полицейскими и отправлен в участок.

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