В Киеве мошенники незаконно продали квартиру подставным лицам стоимостью более 700 тысяч гривен. После этого столичная местная прокуратура через суд добилась восстановления имущественных прав территориальной общины на нее.

Об этом пишет пресс-служба Киевской прокуратуры на своей странице в Facebook.

По ее данным, в 2019 года в квартире проживал одинокий мужчина, который после смерти родителей не стал ее приватизировать. Поэтому после того, как он умер, неизвестные люди подделали свидетельство о праве собственности на квартиру якобы выданное одной из районных государственных администраций Киева. После этого они перепродали жилье подставному лицу. При этом договор купли-продажи было заверен нотариусом из другого региона Украины.

"В связи с этим, местной прокуратурой в интересах Киевского городского совета заявлен иск о признании договора купли-продажи недействительным и истребовании имущества из чужого незаконного владения, который судом удовлетворен в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.

Вместе с этим продолжается досудебное расследование в уголовном производстве с целью привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ранее мы писали, что прокуратура раскрыла банду, которая переписала на себя квартиру одинокой пенсионерки.

Также рассказывали, что следователи ГПУ разоблачили шестерых злоумышленников, которые подделывали завещания, чтобы завладеть недвижимостью третьих лиц.