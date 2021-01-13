На Старый новый год Усик прочитал под елочкой стих Рыльского о белых мухах
Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик в семейном кругу отмечает Старый новый год. Он записал видео, на котором стоя под украшенной елкой выразительно читает хрестоматийное детское стихотворение Масима Рыльского о снегопаде "Белые мухи".
Видео опубликовано в совместном Instagram-аккауне Усика и Василия Ломаченко lomus_official.
Известный стишок спортсмен прочел наизусть на языке оригинала - украинском:
Білі мухи налетіли -
Все подвір'я стало біле.
Не злічити білих мух,
Що летять, неначе пух.
- Галю, Петрику, Кіндрате,
Годі, ледарі, вам спати! -
І побігли до санчат
Галя, Петрик і Кіндрат.
Всі з гори летять щодуху.
Щоб спіймати білу муху,
А санчата їм усім
Змайстрував старий Максим.
Видео Усик коротко подписал на трех языках: "Продолжаем праздновать. Keep celebrating. Продовжуємо святкувати".
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В комментариях отписались поклонники боксера из разных стран. В том числе один из подписчиков признался на английском: "Я не понял Усика, но у него такая мощная харизма!"
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Мы также сообщали, что в минувшем году Усик впервые попал в десятку лучших боксеров супертяжелого веса.