Усик оказался весьма артистичным чтецом стихов. Фото: Facebook/ Alexanderusyk

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик в семейном кругу отмечает Старый новый год. Он записал видео, на котором стоя под украшенной елкой выразительно читает хрестоматийное детское стихотворение Масима Рыльского о снегопаде "Белые мухи".

Видео опубликовано в совместном Instagram-аккауне Усика и Василия Ломаченко lomus_official.

Известный стишок спортсмен прочел наизусть на языке оригинала - украинском:

Білі мухи налетіли -
Все подвір'я стало біле.
Не злічити білих мух,
Що летять, неначе пух.

- Галю, Петрику, Кіндрате,
Годі, ледарі, вам спати! -
І побігли до санчат
Галя, Петрик і Кіндрат.

Всі з гори летять щодуху.
Щоб спіймати білу муху,
А санчата їм усім
Змайстрував старий Максим.

Видео Усик коротко подписал на трех языках: "Продолжаем праздновать. Keep celebrating. Продовжуємо святкувати".

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Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

В комментариях отписались поклонники боксера из разных стран. В том числе один из подписчиков признался на английском: "Я не понял Усика, но у него такая мощная харизма!"

Ранее "Страна" рассказывала, как украинец отведал бургеров со своим соперником по рингу Дереком Чисорой.

Мы также сообщали, что в минувшем году Усик впервые попал в десятку лучших боксеров супертяжелого веса.

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