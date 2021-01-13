В Киеве будут судить 40-летнюю одесситку, которая занималась вербовкой женщин и переправляла их в Турцию с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины по данному делу. Согласно материалам следствия, 40-летняя одесситка, сговорившись с гражданином Турции, подыскивала в Киеве молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении. Им предлагалось работа на территории Стамбула в сфере оказания сексуальных услуг с привлекательной прибылью, часть которой необходимо было передавать работодателю.

Злоумышленницу задержали в Одесском аэропорту при попытке переправки двух женщин через границу Украины в Турцию. По результатам расследования обвинительный акт в отношении злоумышленницы направлен в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Ранее мы писали, что в Николаеве обнаружили многомиллионный порнобизнес, на который в три смены работали десятки моделей.

Также рассказывали о том, как в Борисполе задержали двух женщин, которые продавали украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации.