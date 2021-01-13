Вчера, 12 января, в Запорожье на проспекте Маяковского полицейские заметили мужчину, который нес в руках предмет, похожий на холодное оружие.

Как сообщает патрульная полиция, остановив гражданина и пообщавшись с ним, последний рассказал, что это меч и изготовлен кустарным способом, а объяснить историю происхождения и цели использования гражданин отказался.

Пользователи сети сразу обнаружили в этом мече сходство с орудием персонажа из компьютерной игры "Ведьмак" - мечом Цири.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Вознесеновского отделение полиции.

По данному факту усматривается уголовная ответственность по ч. 2 ст. 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.

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