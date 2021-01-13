Аккаунт в мессенджере Telegram под названием @trump получил метку Scam (в переводе - мошенничество). Ранее многие считали, что это телеграм-канал президента США Дональда Трампа. Но, как оказалось, это не так.

В указанный Telegram-канал ретранслировались твиты главы Белого дома, поэтому все пользователи приняли его за официальный. Однако, судя по метке, записи делают какие-то неизвестные люди. Видимо, они решили воспользоваться ситуацией с блокировкой всех соцсетей Трампа и набрать подписчиков. И их там уже набралось более полумиллиона.

Ранее "Страна" приводила список социальных сетей и сервисов, где заблокировали Трампа или связанные с ним сообщества и компании. Это почти все популярные сайты.

А 13 января к ним добавился и видеохостинг YouTube. Он временно заблокировал канал американского лидера якобы из-за нарушения политики компании. Блокировка продлится минимум неделю.