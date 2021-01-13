Известный украинский врач-педиатр и ведущий в который раз снова вернулся к теме бездумного использования антибиотиков. Он заявил, что получает критику из-за своих же высказываний на эту тему и в своей новой программе решил разобрать письмо, где его женщина раскритиковала за "плохие советы".

Видео Доктора Комаровского обнародовано на его Youtube-канале.

В своем письме, женщина рассказала о негативном влиянии пневмонии при коронавирусе и заявила, что "те, кто отказался от антибиотиков уже не здесь" (вероятно, умерли - Ред.).

"Когда без наличия бактериальной инфекции профилактически назначаются антибиотики, то это не уменьшает, а увеличивает, в разы увеличивает количество бактериальных осложнений", - сказал доктор.

Комаровский объяснил, что антибиотик может избавить человека от определенной группы бактерий, но при этом даст возможность размножаться "без естественных конкурентов" другим патогенным организмам. В то же время доктор добавил, что некоторые врачи назначают антибиотики при вирусных инфекциях, объясняя это опасениями самих медиков, что у пациента может развиться осложнение, например воспаление легких.

Также доктор Комаровский заявил, что есть заблуждение о необходимости вкалывать антибиотик, чтобы тот лучше усвоился организмом. По его словам, современные антибиотики хорошо всасываются желудочно-кишечным трактом.

Таким образом, доктор не рекомендует принимать антибиотики при вирусной инфекции, в частности коронавирусной, для профилактики - "на всякий случай".

Ранее Комаровский рассказывал о том, как защититься от новой мутации коронавируса и стоит ли ее бояться.

А ранее доктор посоветовал украинцам научиться жить с коронавирусом.