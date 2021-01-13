Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила в розыск собирающегося вернуться в РФ оппозиционного деятеля Алексея Навального по делу 2014 года о похищении денег у компании "Ив Роше".

Документы с соответствующими распоряжениями опубликовал Telegram-канала Mash.

Согласно им, политик официально находится в розыске еще с 29 декабря 2020 года. При этом розыскное дело было открыто 27 ноября.

В документах также указано, что Навальный не отмечался по делу "Ив Роше" (тогда он получил условный срок) и игнорировал контроль. При этом за все время он давал о себе знать ФСИН один раз - 23 ноября. Тогда он заявил, что находится на реабилитации и о своем возвращении ничего пока не скажет.

В итоге сотрудники службы решили, что Навальный уклоняется от контроля и объявили его в розыск.

Как писала "Страна", 12 января ФСИН подала иск в суд с просьбой заменить для Навального условный срок по делу об "Ив Роше" на реальный.

Также на оппозиционера недавно открыли новое уголовное дело о мошенничестве.