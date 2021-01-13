В среду, 13 января, спасатели ГСЧС на фоне ухудшающихся погодных условий в Украине дали советы водителям, чтобы не попасть в сложную ситуацию и избежать аварий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.

Эксперты Государственной службы чрезвычайных ситуаций напомнили, что:

автомобильная резина должна быть зимняя, омыватель стекла - для низких температур, также важно вовремя провести техническое обслуживание транспортного средства;

без лишней надобности не отправляйтесь в путь во время осложнения погодных условий;

перед выездом хорошо прогревайте автомобиль, тщательно очищайте стекла и фары от снега и льда для хорошей видимости за рулем;

соблюдайте безопасную дистанцию;

двигайтесь только с включенными габаритными огнями и ближним светом фар;

выдерживайте безопасный скоростной режим;

четко соблюдайте требования Правил дорожного движения и дорожных знаков;

на зимней дороге тормозите плавно.

К тому же, спасатели предупредили, что в случае аварийной ситуации стоит позвонить по номеру "101" и вам окажут помощь.



Напомним, что спасатели предупредили о надвигающихся на Украину снегопаде, метелях и холодах до -21. Высота снежного покрова может достигать 5-15 см. Также прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

К тому же, "Страна" сообщала, что водителей предупредили о гололеде на дорогах. Это связано с ухудшением погодных условий в ряде областей страны.