В Китае, где недавно показали новый электромобиль, представили прототип поезда, использующего технологию высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на магнитной подушке.

В среду, 13 января, он сошел с конвейера и был введен в эксплуатацию в городе Чэнду.

Об этом сообщает "Синьхуа Новости".

Одним из проектировщиков стал Юго-Западный университет "Цзяотун". Согласно их заявлению, проектная скорость поезда составляет 620 км/ч.

В этот же день была запущена и 165-метровая линия для тестирования новой технологии. На церемонии также был представлен 21-метровый локомотив, который медленно скользил по рельсам.

Эксперты высоко оценили ключевую разработку технологии ВТСП, появившуюся в результате лабораторных испытаний в Китае.

По мнению экспертов, по сравнению с другими технологиями на магнитной подвеске, технология ВТСП больше подходит для футуристической концепции сверхбыстрой транспортировки в вакуумных трубах, где поезда могут развивать скорость более 1000 километров в час.

Данный проект, объем инвестиций в который составляет 60 миллионов юаней (9,3 миллионов долларов), был разработан совместно Юго-Западным университетом "Цзяотун", корпорациями "Китайские железные дороги" и CRRC Corporation Limited.

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