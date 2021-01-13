В связи с информацией о планах сторонников президента США Дональда Трампа устроить вооруженное выступление в день инаугурации Джо Байдена глава Белого дома призвал американцев отказаться от актов насилия и вандализма.

Его слова цитирует телеканал Fox News.

13 января Трамп заявил о необходимости "ослабить напряженность" в обществе и успокоить буйные головы. Он высказался против любого насилия и попросил компании - технологические гиганты вроде Apple, Google и Facebook поддержать его.

"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать насилия, нарушений закона и никакого вандализма любого рода", - сказал президент.

"Это не то, за что я выступаю, и это не то, за что выступает Америка. Я призываю всех американцев помочь ослабить напряженность и успокоиться. Спасибо", - добавил Трамп.

Напомним, 6 января приверженцы Трампа штурмовали здание Конгресса США, когда там проходила сертификация результатов президентских выборов.

В связи с этим демократы планировали быстро объявить Трампу импичмент до инаугурации Байдена, однако Сенат отказался собираться ради рассмотрения процедуры отстранения его от власти.