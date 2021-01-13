В связи с прогнозами синоптиков о похолодании и снегопадах в Украине, в Минздраве дали советы, как правильно одеться, чтобы не замерзнуть.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

По мнению экспертов, чтобы не замерзнуть, нужно одеваться "как капуста", то есть использовать много слоев одежды.

Правильная одежда в зимний период состоит из трех слоев:

нижнее белье (юбка, колготки, носки, термобелье);

средний слой (свитер, кофта и т.д.);

верхняя одежда (куртка, штаны, шарф, шапка, перчатки).

"Чем больше слоев одежды, тем теплее. Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов", - посоветовали в ЦОЗ.

К тому же, одежда не обязательно должна быть грубой и сковывать движения, главное - многослойность и пространство: между слоями одеждами образуется воздушный слой, который будет держать тепло.

Стоит обратить внимание, что эксперты советуют не оставлять открытыми конечности и голову: через ладони и обнаженную голову вы можете потерять много тепла и заболеть.

"Малиновые лодыжки или уши - не так уж красивы, а от морозного воздуха волосы становятся тусклыми и ломкими", - добавили в ЦОЗ.

В свою очередь, зимнюю обувь стоит выбрать с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не сжимать ногу для поддержания нормального кровообращения.





Напомним, что Кличко предупредил киевлян о резком похолодании и объявил об открытии пунктов обогрева. В некоторых пунктах будет обустроен банк теплой одежды и обуви.

Также "Страна" сообщала, что спасатели предупредили о надвигающихся на Украину снегопаде, метелях и холодах до -21. Высота снежного покрова может достигать 5-15 см. К тому же, прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.