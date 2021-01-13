В США обнаружили еще два новых штамма коронавируса, которые и сформировались на территории Соединенных Штатов. Исследователи заявили, что один из них, более заразный, чем все известные виды коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба медицинского центра Университета штата Огайо в среду, 13 января.

Согласно отчету медцентра, один из них новых штаммов коронавируса похож на то, что ранее распространился в Британии. Он был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя определить то, насколько он распространен в стране.

Второй штамм с тремя генетическими мутациями выявили в городе Колумбус. По мнению медиков, он более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.

Соавтор публикации и главный научный сотрудник медицинского центра университета Питер Молер заявил, что пока нет информации, имели ли мутации какое-то влияние на эффективность вакцин от Covid-19.

Ранее мы сообщали, что в США впервые выявили новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. Им был заражен молодой парень из штата Колорадо, который в последнее время не путешествовал.

Также писали, что в ВОЗ ожидают появление новых штаммов коронавируса.