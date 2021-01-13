В Украине за год среди бакалейных товаров больше всего подорожали сахар, гречка и растительное масло, соответственно, на 46,2%, 34,8% и 22,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики в среду, 13 января.

В частности, с декабря 2019 года подорожали:

гречневая крупа на 34,8% и в декабре 2020 года в среднем по стране продавалась по 37,43 грн за кг;

рис за этот период вырос в цене на 4,8% (до 23,93 грн за кг);

манная крупа - на 16,6% (до 15,91 грн за кг);

ячневая крупа - на 13,4% (до 12,98 грн за кг).

В это же время, по сравнению с декабрем 2019 года подешевели только пшено: на 30,2% (до 17,51 грн за кг).

К тому же, по данным Госстата, цена хлеба в среднем по стране составила:

из муки высшего сорта в декабре 2020 - 26,73 грн за 1 кг (на 11,8% больше, чем годом ранее);

хлеба пшеничного из муки первого сорта - 21,40 грн за 1 кг (на 9,3% больше);

хлеба ржаного и ржано-пшеничного - 22,07 грн за 1 кг (на 6,4% больше); батона - 14,75 грн за 0,5 кг (на 6,4% больше).

В свою очередь, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 10,2% (до 20,17 грн за кг в декабре 2020 года); мука пшеничная - на 13,2% (до 12,70 грн за кг); сахар - на 46,2% (до 20,9 грн за кг), подсолнечное масло - на 22,2% (до 42,07 грн за 1 л).

Напомним, что эксперты прогнозируют подорожание яиц после новогодних праздников. По их данным, есть несколько причин подорожания яиц на украинском рынке.

Также "Страна" сообщала, что в 2020 году цены в Украине выросли на 5%. В частности, рост потребительских цен в Украине ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году.