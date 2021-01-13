Националист и бывший участник "Азова" Максим Ярош пересекся с семьей экс-президента Петра Порошенко в летящем из Эквадора самолете, а затем в аэропорту Амсетрдама. Ярош материл экс-президента и обвинял его в лицемерии и в коррупции.

Снятое Ярошем видео с участием Порошенко опубликовал 13 января Telegram-канал "Карточный офис".

Первая стычка произошла на борту лайнера, в котором Порошенко первым классом возвращался с отдыха на Галапагосских островах.

В салоне самолета Ярош подошел к нардепу и спросил, почему тот "променял казацкое Рождество на острова". В ответ Порошенко сказал: "До свидания". А Марина Порошенко добавила (что характерно, по-русски): "Зачем вы снимаете?"

Следующая перепалка произошла на пересадке в Киев в Амстердаме.

На видео в холле аэропорта Ярош говорит, обращаясь уже на "ты", в отличие от диалога в самолете: "Тебе не кажется, что ты должен быть в госпитале с военными? И раненых умывать, а не ездить, бл@дь, по островам". Затем он обвиняет Порошенко в том, что тот "мутил деньги на танках" и называет его тварью.

Семья бывшего президента в аэропорту Амстердама изучала ассортимент шоколада в дьюти-фри

В ответ Порошенко заявляет, что обвинитель повторяет мифы российской пропаганды. В разговор пыталась вмешаться Марина с возмущенными ремарками о том, что Ярош говорит на русском языке.

Ранее "Страна" публиковала фото яхты, на которой Порошенко расслаблялся в Эквадоре.

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