В среду, 13 января, в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине за прошедшую неделю, с 4 по 10 января, гриппом и ОРВИ заболели почти 90 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своем сайте.

"За прошедшую неделю ОРВИ заболели 89 133 человека, из них 35,5% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 234,6 на 100 000 населения, что на 51,4% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины ", - отметили в пресс-центре.

К тому же, представители Минздрава добавили, что сообщений о летальных случаях в результате осложнений гриппа в течение недели не поступало.

Напомним, что по данным МОЗ, гриппом и ОРВИ в этом году болеют больше украинцев, чем в прошлом. В частности, с начала сезона в Украине гриппом и ОРВИ переболело 3,9% населения страны.

Также "Страна" сообщала, что в последнюю неделю декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине упала ниже порога эпидемии. Всего с гриппом или ОРВИ было госпитализировано 32 888 человека, из них 39,5% детей в возрасте до 17 лет.