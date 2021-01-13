После голосования в Палате представителей Конгресса США за продолжение процедуры импичмента Дональду Трампу лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл отказался созывать верхнюю палату, чтобы рассмотреть импичмент до инаугурации Джо Байдена.

Об этом сообщает газета Washington Post.

Сенат, где большинство принадлежит как раз республиканцам, выйдет после каникул только 19 января - за день до вступления Байдена в должность.

Как сказали журналистам издания представители Макконнелла, он отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 января".

Представитель Макконнелла Даг Андрес в Twitter сослался на материал газеты и написал: "Могу подтвердить".

Таким образом, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий сорван. Без судебного процесса в Сенате отстранить Трампа не удастся, а 20 января его мандат завершается и так.

Возникает вопрос, можно ли будет собрать Сенат и объявить Трампу импичмент задним числом, уже после его ухода. Единого ответа нет даже среди специалистов по конституционному праву США.

Новости об отказе республиканцев рассматривать импичмент Трампу в сенате показали, что американские мейнстримовые издания Штатов сильно переоценили раскол в Республиканской партии.

CNN и другие каналы наперебой сообщали в последние дни, что Макконнелл будто бы хочет импичмента и говорит, что это необходимо для спасения партии. Также утверждалось, что республиканские сенаторы хотят импичмента, но "боятся за свою жизнь".

Реальность оказалась прозаичнее: постаравшись отмежеваться от Трампа и беспорядков, республиканцы не стали участвовать и в войне демократов с уходящим президентом и заранее торпедировали их план по досрочному отстранению Трампа.

Между тем в Капитолии продолжают оставаться сотни бойцов Нацгвардии США. Солдаты расположились там на ночлег впервые со времен Гражданской войны.

Как писала "Страна", утром 13 января по Киеву стало известно, что Палата представителей потребовала от вице-президента Майка Пенса убрать Трампа по 25-й поправке в Конституции.