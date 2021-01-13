В среду, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении украинских военных в Сербию для участия в миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

"Направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до двух человек", - говорится в тексте указа.

В свою очередь, Кабмин должен принять меры для обеспечения выполнения этого указа, который вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что украинский национальный контингент находится в Косове в составе международных сил по поддержанию мира в Косово под патронатом НАТО-KFOR. Силы KFOR были созданы в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

Напомним, что в США рассказала о совместной тренировке украинских и американских военных в Косово и взаимодействии между служащими. К тому же, в середине декабря в Министерстве обороны Украины сообщили об отправке очередной ротации украинских миротворцев в Косово.

Также "Страна" сообщала, что глава непризнанного Косово уходит в отставку. Ему будут предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности в специальном суде в Гааге.