Сегодня, 13 января, за импичмент Дональда Трампа проголосовала Палата представителей США. Основанием стал штурм Капитолия 6 января.

За отдали голоса 232 конгрессмена (222 демократа и 10 республиканцев. Против - 197 человек (все республиканцы). Воздержались четверо законодателей - представители республиканцев. Голосование длилось гораздо дольше отведенного времени.

Второй импичмент Трампа набрал максимальную поддержку в палате за всю историю таких голосований. Причем 10 голосов республиканцев за него - это рекордное в истории США число конгрессменов, проголосовавших против президента из собственной партии.

После этого должен был голосовать Сенат, однако республиканцы собираться отказались.

"Страна" объясняет, что происходит в американском парламенте и успеют ли отстранить Трампа до инаугурации Байдена.

За что проголосовали в Палате представителей

Изначально отставку Дональда Трампа планировали провести по 25-й поправке к Конституции. Согласно ей, глава государства может быть отстранен от должности по решению большинства ключевых должностей в администрации и вице-президента Майкла Пенса. Последний, несмотря на то, что побил горшки с Трампом, отказался от этой идеи. По его мнению, такие меры "создали бы ужасный прецедент".

В итоге демократы решили, что будут добиваться импичмента по третьему разделу 14-й поправки - за отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников к штурму Капитолия. Это было сформулировано в резолюции, которую и приняли в Палате представителей. Она запрещает лицу, участвовавшему "в восстании или мятеже", занимать какой-либо пост в США.

Заседание Конгресса США 13 января 2021 - видео:

Теперь, чтобы отставка состоялась, за нее должны проголосовать в Сенате. Однако относительно его сбора возникли сложности. Лидер республиканцев Макконнелл отказался организовывать Сенат до инаугурации Байдена, которая назначена на 20 января. Что это означает расскажем ниже.

Процедура импичмента президента США как проходит

В США есть четкие правила, как проводится процедура импичмента.

Сначала члены нижней палаты - Палаты представителей - принимают резолюцию о запуске процесса импичмента.

Потом комитет Палаты представителей должен изучить основания для вынесения импичмента. Такое расследование проводит комитет по юридическим делам. После изучения обвинений в адрес президента в комитете Палаты представителей решают, достаточны ли основания.

Если да, то один или несколько пунктов обвинений выносятся на рассмотрение всей Палаты представителей. Поддержать должно большинство. Для сравнения, в ходе первой попытки объявить Трампу импичмент, в декабре 2019 года, в нижней палате проголосовали 228 конгрессменов (все демократы и один независимый), против - 193 (один демократ и все республиканцы).

В этот раз демократы сразу определились с пунктами обвинения и перешли к голосованию Палатой.

После утверждения в Палате представителей, свои голоса должен отдать Сенат - верхняя палата Конгресса. Там проводятся слушания по обвинениям.

Для сравнения, год назад Сенат, где было большинство у республиканцев, проголосовал против импичмента. В нынешнем составе Конгресса, который заработал в начале января, диспозиция изменилась: в обеих палатах большинство у демократов. Это дает им надежду, что провернуть процедуру импичмента удастся, но не все так просто и быстро.

Успеют ли объявить Трампу импичмент

Процесс импичмента длительный. Первый, несостоявшийся, импичмент Трампа занял более трех месяцев. В конце октября 2019 года была принята резолюция Палаты представителей (то же самое, что случилось сегодня, - Ред.). А 5 февраля 2020 года президент был оправдан.

По плану до 19 января Сенат заседания не проводит, хотя его новый состав уже был приведен к присяге. Поэтому нужно было собираться досрочно.

Для того, чтобы организовать заседание, нужно согласие всех сенаторов. Однако лидер республиканцев сегодня отказал в этом.

Если бы сенаторы все же собрались, чтобы признать президента виновным и отстранить, нужно две трети голосов "за", то есть - 67 из 100. У демократов в сенате 50 голосов. Таким образом, потребовалось бы получить 17 голосов республиканцев.

Это означает, что с огромной вероятностью импичменту Трампу объявить до 20 января не удастся.

У читателей может возникнуть вопрос, зачем сейчас инициируется отстранение, если уже на следующей неделе должность займет Джо Байден. Дело в том, что отстраненный таким образом президент лишается права на участие в политической жизни, в том числе баллотироваться в любых будущих выборах.

Интересно, что по сих пор Палата лишь трижды объявляла импичмент: Джонсону в 1868, Клинтону в 1998 и Трампу в 2019. А Сенат оправдал всех троих. Однако Трамп стал первым в истории США президентом, которому импичмент объявляли дважды.

Процесс суда над Трампом в Сенате может продолжаться и после того, как он перестанет быть президентом. Правда, пока в истории США таких прецедентов не было.