Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому возрастное ограничение в 65 лет для работников государственной службы отменяется. Теперь служащие смогут работать до 70 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook.

"Государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста", - говорится в сообщении.

То есть, после достижения 65 лет госслужащий может быть снова назначен на должность на год, с правом повторного назначения и без обязательного ежегодного конкурса. Таким образом они могут продолжать работу до достижения возраста 70 лет.

Напомним, 16 декабря Верховная Рада Украина приняла во втором чтении законопроект №4096, который исключает из закона "О государственной службе" норму о том, что человек, достигший 65-летнего возраста, не может работать государственным служащим. Кроме того, законопроектом продлевается срок пребывания на службе в органах местного самоуправления, но не более чем на 5 лет по решению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного, районного в городе или областного совета. В этом случае соответствующее решение принимается председателем совета ежегодно. Пребывание на службе в местном самоуправлении также возможно до 70 лет.

Также сообщалось, что в первом чтении этот законопроект прошел 3 декабря. "За" проголосовали 260 народных избранников.