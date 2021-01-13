В Сан-Франциско программист забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 миллионов долларов, он использовал 8 из 10 возможных попыток для входа.

Об этом сообщает The New York Times.

В частности, программист по имени Стефан Томас забыл пароль от защищенного внешнего жесткого диска, на котором хранятся ключи от электронного кошелька с семью тысячами биткоинов, что по текущему курсу составляет около 240 миллионов долларов.

Отмечается, что Томас заинтересовался биткоином в начале 2010-х: по его словам, его привлекало в криптовалюте то, что она неподконтрольна государствам и крупным компаниям.

Позже, в начале 2011 года он опубликовал анимированное видео "Что такое биткоин?", в котором коротко объяснял концепцию криптовалюты. Один из фанатов биткоина, увидевший видео, решил отблагодарить Томаса за популяризацию темы и подарил ему 7 002 биткоина.

"Незадолго до этого курс биткоина впервые пересек отметку в один доллар. Томас поместил ключи к кошельку на защищенный диск IronKey, а пароль от нее записал на листке бумаги. Позже этот листок он потерял", - рассказывают в материале.

В свою очередь, защищенный диск позволяет совершить только 10 попыток входа: после этого он перезаписывает данные, и информация становится недоступной навсегда. К настоящему моменту Томас ввел уже восемь вариантов паролей - все они оказались неверными.

"Я просто лежал в кровати и думал об этом. Потом шел к компьютеру с новым вариантом, это не работало, и я снова приходил в отчаяние", - рассказал сам Томас изданию.





Видео, за которое Стефан Томас получил 7002 биткоина.



Ранее "Страна" сообщала, что недавно курс биткоина впервые в истории достиг 40 тысяч долларов. Но сразу после этого его стоимость упала.

Также мы сообщали, что биткоину прогнозируют подорожание до 100 тысяч долларов уже этом году. По словам основателя проекта "Tokenbox" Владимира Смеркиса, стремительный рост цены биткоина подкрепляется ограниченной эмиссией криптовалюты.