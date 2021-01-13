Импичмент действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в нижней палате Конгресса - Палате представителей. Через два часа пройдет итоговое.

Трансляцию происходящего в Конгрессе ведут многие YouTube-каналы.

Голосование состоялось около 11:30 по местному времени (в 18:30 по Киеву). Демократы отдали 221 голос за, республиканцы - 205 голосов против. Семь членов Палаты не голосовали.

Законодатели из Сената вслед за Палатой представителей будут голосовать по единственной статье об импичменте, в которой Трамп обвиняется в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия, который произошел 6 января. Вероятно, голосование в Сенате состоится в пятницу.

Таким образом, Палата представителей сделала еще один шаг к импичменту Трампу. Ранее Палата представителей приняла резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу использовать 25-ю поправку в Конституции США, чтобы лишить Трампа его полномочий. Эта резолюция не имеет обязательной силы.

"Страна" рассказывала, что в Капитолии сотни бойцов Нацгвардии США лежат на полу в ожидании импичмента Трампа.

Мы также объясняли, как обычно в США проходит процедура импичмента.