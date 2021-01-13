В неподконтрольном Киеву Донецке скоро стартует массовая вакцинация от коронавируса. Работникам бюджетной сферы предлагают подать заявление на прививку российской вакциной "Cпутник V".

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на свидетельства нескольких дончан, работающих в сферах образования и здравоохранения.

Поступление первой партии вакцины "власти ДНР" ожидают в конце января. Сначала препаратом будут прививать работников здравоохранения, образования, юстиции, сотрудников социальных служб, а также силовиков.

Вакцинация будет добровольной и бесплатной. Если человек решил привиться, то ему следует только написать соответствующее заявление. Однако по словам сотрудника одной из больниц Донецка руководство их предупредило: перед вакцинацией нужно сдать тест на коронавирус, который стоит 3500 рублей (1300 гривен). И далеко не все люди готовы выложить такую сумму.

Официальные ресурсы "ДНР" пока не публиковали информацию о том, кто и на каких условиях сможет вакцинироваться.

Как писала "Страна", в середине декабря "глава ДНР" Денис Пушилин анонсировал, что первые партии российской вакцины будут доставлены в Донецк к концу 2020 года.

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