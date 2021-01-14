Сегодня, 14 января, в Киеве и во всей Украине начинается существенное похолодание. Столбики термометров к вечеру опустятся ниже -10 градусов, а более-менее привычная погода вернется лишь в среду будущей недели.

За это время города, в том числе столицу, несколько раз заметет снегом. Причем, из-за низкой температуры таять он не начнет. Сопровождаться осадки будут гололедицей.

Завершится неделя самым холодным днем года и всей зимы - в Киеве он прогнозируется на субботу, 17 января. Среднесуточные градусы выйдут на отметку -20 °C.

На востоке страны аномальные морозы будут в крещенскую ночь - на вторник, 19 января (по ссылке читайте, где в Украине будет холоднее всего).

Лютый минус и снежные заносы в Украину принесет сибирский антициклон - он надвигается с севера, замораживая все на своем пути.

"Страна" ведет хронику событий вокруг погодной обстановки в Украине. В этом обновляемом материале мы размещаем последние новости о метеоситуации и свежие прогнозы синоптиков, заявления коммунальщиков, посты украинцев из соцсетей, делимся советами врачей и спасателей.

Погода в Киеве и в Украине сегодня, 14 января 2021

12:05 Два пробочных места в Киеве сейчас.

Первое - развязка на проспекте Победы , Жулянская и Бассейна.

Второе - Гаванский мост, Набережно-Крещатицкая улица, Набережно-Рыбальская дорога.

11:56 Киев продолжает заметать. Фото наших корреспондентов.

11:49 А вот наглядная карта снежных осадков. Первое фото - где снег идет сейчас. Это Житомир, Ровно, Черкассы, Карпаты, Кременчуг.

Второе фото - карта, где снег будет в 21 час сегодня. Это Киев, Сумы, Житомир, Ровно, Львов, Тернополь, Хмельницкий - плотные снежные массы нароют весь север и запад страны.

11:36 Холодные воздушные массы со снегом на Украину надвигаются с севера.

В Минске уже -8, в Москве -17. В обоих столицах сейчас сильный снег.

11:22 Киевавтодор сообщает, что готов к ухудшению погоды. Коммунальщики располагают 544 единицами спецтехники. Они сообщают, что начали превентивную обработку дорог и тротуаров.

11:18 В Киеве продолжается снег. Пока не много, но по прогнозу он будет идти весь день, ночь и до 5 утра завтрашнего дня. Фото наших корреспондентов.

11:08 Карпаты замело снегом.

По состоянию на сегодняшнее утро горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Метель. Ветер южный, юго-западный 7-8 м/с. Температура воздуха -13 °С.

"Из-за осложнений погодных условий туристам нужно воздержаться от выхода в высокогорье!!!" - пишет в фейсбуке местный горный поисково-спасательный отряд и прилагает фото.

10:49 Одесса тоже уже в снегу.

10:44 В Кривом Роге снега насыпало уже вчера. Фото опубликовал в Facebook Сергей Милютин - заммэра города.

10:41 Перенесемся в наши города. Харьков. Вчера там была вот такая снежная буря.

Сейчас там облавно, но без осадков. Градусники показывают -5, такая температура сохранится до конца дня.

10:40 По прогнозам, с 13 часов в Киеве начинаются пробки 5 баллов, с 16 часов - 6 баллов. Мы отслеживаем в режиме онлайн. Поэтому заходите в этот материал, здесь самая актуальная информация.

10:37 Вид из окна в Киеве от корреспондентов "Страны":

10:30 Ситуация на дорогах хорошая. Пробки в Киеве 4 балла. Пока стоят:

Набережно-Рыбальская дорога,

проспект Победы в районе Черновола,

Чоколовский бульвар в районе Индустриальной,

съезд с Крещатика на Грущевского в районе Украинского дома.

В остальном все едет.

10:22 В Киеве пока совсем не заносы, но уже дорогу покрыла снежная пороша. Фото наших журналистов.

10:01 Автомобилистам рекомендуем быть внимательными.

Если с утра вы не попали в тянучку, то вечером вряд ли удастся избежать пробки. Рассчитывайте, что дорога зайдет больше времени, чем обычно (и обойдется дороже, если вы отравляетесь на такси).

Пока на дорогах снежный налет. С 11 часов там уже будет прилично снега. С 14 - тающий снег. С 17 часов и до ночи - много снега.

9:35 в Киеве потихоньку начал идти снег. К полудню, утверждают синоптики, осадки усилятся. А на спад пойдут лишь к полуночи.

Скорость ветра к ночи увеличится до 8 метров в секунду, а температура воздуха опустится до -8 градусов. По другим данным, до -11 градусов. Из-за порывов воздушных масс ощущаться мороз будет сильно.

8:00 Ощутимое похолодание начинается по всей Украине. Это следует из прогноза погоды на сегодня.

Обратите внимание на карту Укргидрометцентра. В центре, на севере и на западе страны ожидается снег. В среднем днем температура по стране будет от -2 до -4 градусов, а уже ночью начнется понижение градусов.