В среду, 13 января, мировые цены на нефть эталонных марок меняются в разных направлениях. В то время как на фоне публикации данных Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране дорожает WTI, Brent подешевела до $56,48 за баррель.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 по Киву в среду составляет $56,48 за баррель, что на $0,1 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,3 за баррель, что на $0,09 (0,17%) выше уровня предыдущих торгов.

По данным еженедельного доклада министерства энергетики страны коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,25 млн баррелей - до 482,21 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 4,39 млн баррелей и составили 245,48 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 4,79 млн баррелей, до 163,21 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей

Ранее в ходе торгов стоимость нефти перешла к снижению из-за опасений по поводу спроса в условиях продолжающейся пандемии.

Напомним, Италия продлила режим ЧС из-за коронавируса до начала мая.

Также сообщалось, что Меркель выступила за сохранение жесткого локдауна в Германии еще на 10 недель.