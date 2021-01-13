Источник "Страны" в Верховной Раде рассказал как прошла сегодня встреча спикера Рады Дмитрия Разумкова и лидеров фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Встреча была острой. Слово взял Шмыгаль, после чего ему посыпались вопросы. Всех не устроили игры с повышением тарифов, а также непонятная позиция Кабмина. Шмыгаль был как обычно, по сути пересказал пресс-релиз Офиса президента. Разумков предложил снизить тарифы на газ с января, а не с февраля.

Шмыгаль ушел в ступор и сказал, что рынок так не работает и поставщики уже потратились. Все критиковали Кабмин и упрекали в отсутствии коммуникации. В целом главы фракций остались недовольны и решили вызвать на ковер Шмыгаля 26 января, когда соберётся Рада. Интересно и то, что Разумков отказался приглашать на пленарное заседание Витренко, т.к тот был назначен в обход Рады. Шмыгаль будет выступать один", - говорит источник.



Напомним, что сегодня Кабмин объявил, что планирует ввести госрегулирование цены на газ. Для бытовых потребителей на период карантина продавать его будут по 6 990 грн за кубометр. По данным Офиса президента, госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%. Это решение заработает уже с февраля.



В то же время "Страна" сообщила, как на самом деле снизятся цены на газ после решения Кабмина. В частности, Кабмин намерен зафиксировать цены на газ на уровне 6,99 грн, которая и так является нижним порогом стоимости на украинском рынке.

"То есть для его потребителей снижение цены будет не 30%, как сейчас торжественно заявляет Офис президента, а существенно меньше. А тем, кто и сейчас платит 6,99 вообще никакого снижения не будет", - комментирует решение властей телеграм-канал "Политика Страны".