Центральное разведывательное управление рассекретило более 700 документов, которые касаются неопознанных летающих объектов (НЛО) и необъяснимых явлений. О том, что архив будет скоро обнародован, стало известно в конце 2020 года.

Об этом сообщает издание New York Post.

Архив выложил на сайте The Black Vault американский писатель Джон Гринвальд, который специализируется на публикации рассекреченных данных. Он получил документы официальным путем от сотрудников федерального агентства. В ЦРУ подтвердили, что переданная база данных имеет отношение к расследованиям по НЛО.

Гринвальд попросил передать ему сканы, опираясь на закон о свободе информации, и получил диск с сотнями изображений низкого качества в формате TIFF. Писатель перевел их в PDF.

Самые интересные страницы из файлов американец публикует в Твиттере. Из первого же поста стало известно, что в 1976 году помощнику заместителя директора по науке и технологиям ЦРУ показали некий предмет небольшого размера, связанный с НЛО. Сотрудник управления сказал, что делать с объектом дальше, но что именно он порекомендовал, до сих пор остается засекреченным.

Еще один документ касается "необъяснимого взрыва" еще во времена СССР в Рязанской области. На обрезанном скане указана дата происшествия - 12 апреля 1991 года.

Ранее "Страна" приводила заявление бывшего главы израильской космической программы о том, что инопланетяне давно установили контакт с Землей.

Мы также писали о загадочном объекте, возможно НЛО, в небе над Токио. Его наблюдали прошлым летом.