В среду, 13 января, бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, которого в ноябре отправили с поста в отставку, получил новую должность.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"На заседании члены Кабинета министров проголосовали за назначение Кучера Алексея Владимировича - Председателем Государственной регуляторной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - говорит Мокан.

В частности, решение о назначении Кучера было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.

Также Мокан отметил, что должность заместителя Министра молодежи и спорта Украины получила Уманец Нина Дмитриевна. Она известна тем, что была советской гребчихой и стала серебряным призером Олимпийских игр.



Напомним, что Кучер возглавлял Харьковскую ОГА чуть больше года, с 5 ноября 2019 года. Но 25 ноября 2020 года стало известно, что его планируют отправить в отставку. Теперь Айна Тымчук является губернатором Харьковской области.