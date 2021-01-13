Турецкое правительство выдало разрешение на экстренное применение вакцины от Covid-19 CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech, который заказал ранее украинский Минздрав.

Об этом сообщает агентство Anadolu в среду, 13 января.

"Турция одобрила использование в чрезвычайных ситуациях китайской вакцины CoronaVac", - говорится в сообщении.

11 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной вакцинации населения в стране с 14 или 15 января. Как объяснил Эрдоган, страна закупила китайскую вакцину, однако власти также заинтересованы в российской и британской вакцинах.

В начале декабря 2020 года министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что российская вакцина от Covid-19 проходит токсикологические исследования. В случае успешных прохождений лабораторных исследований турецкие власти могут закупить вакцину из России.

Также мы сообщали, что в Турции отменили обязательные тесты на коронавирус при транзите через аэропорты страны.