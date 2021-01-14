На календаре - 14 января. Третий лунный день, когда естественный спутник Земли находится в знаке Водолея и делает день активным и хлопотным. Переживать по этому поводу отнюдь не нужно, ведь период считается благоприятным, если вы весь день суетились, словно белка в колесе.

И, наоборот, если бездействовать и лениться, ничего хорошего вам сегодня не светит. Растущая луна делает день особенно благоприятным для спортивных занятий, любовных утех и спа-процедур.

Ниже мы подробнее расскажем о том, как астрологи советуют провести сегодняшний день в соответствии с лунным календарем, чтобы гармонизировать энергию и упорядочить свою жизнь.

Хронология дня: Луна в знаке зодиака Водолей. Восход в 10:06, закат - в 17:39.

14 января 2021 - описание дня

Именно на третий день на небе появляется очертание Луны в виде тонкого серпа (неомения). В этот период ночное светило начинает щедро раздавать потоки энергии земной природе. Это наделяет людей дополнительными силами, чтобы бороться и отстаивать свои желания.

Не удивляйтесь, если сегодня вы станете жертвой или источником чьего-то гнева или раздражения. Если проявить страх и робость, то не сможете правильно использовать свою энергию и обратите ее внутрь себя (что делать в корне неправильно). Если по натуре вы скромный и воспитанный человек, не привыкший грубостью отвечать на хамство, то лучше избегать большого скопления людей.

Звезды советуют сублимировать внутреннее напряжение через любую физическую активность, бег, плавание, боевые искусства. Подходит занятие любовью и интимные эксперименты - они благотворно скажутся на вашем здоровье. Также хорошо сегодня вступать в брак.

Пассивность в любой форме сегодня противопоказана. Не жалейте потраченного времени, этот ресурс вернется к вам.

Здоровье. Опасно сегодня простужаться и переутомляться до изнеможения. При первых симптомах недомогания нужно принять меры. Сауна и спа-процедуры, а также ароматерапия помогут расслабиться. Стрижка волос и удаление зубов сегодня не рекомендованы. А вот косметические процедуры, уход за кожей и волосами пойдут на пользу. Утолить аппетит и выпить немного алкоголя - вполне допустимо. Тем более это актуально, когда многие украинцы отмечают Старый Новый год.

Работа и учеба сегодня будут удачными, если связаны с творчеством. В остальном - вероятны промахи. А вот переговоры и важные решения лучше отложить. Нельзя менять место работы и отправляться в командировку.

Позволительно работать с металлами и точить ножи.

Приметы дня. Плохой приметой считается сегодня разлить масло. Это означает, что вы сошли с верного пути. Постарайтесь сегодня выйти вечером на улицу и посмотреть на небо. Если увидите серп молодого месяца, поклонитесь ему и переверните в кармане монетку. Это принесет удачу в делах.

Практика дня - избавление от негатива. Как только вы почувствуете преобладание какой-то сильной эмоции в своем организме, зафиксируйте ее (это может быть гнев, страх, зависть, осуждение), пронаблюдайте за ней и тем, как отзывается ваше тело (возможна боль в груди или спине, сжимание кулаков, изменение мимики, спазмы). Желательно усмирить свои эмоции, не загоняя их внутрь себя. Без борьбы и самокопания. Взять под контроль эмоции можно переключившись на действие - можно потанцевать, посмотреть смешное видео, прочитать пару страниц Библии - кому что помогает.

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