Эксперты финансового конгломерата из США "Банк Америки" (Bank of America) спрогнозировали, как будут развиваться отношения России с Соединенными Штатами при новом президенте Джо Байдене. По их мнению, внешняя политика его администрации будет более предсказуемой и гибкой, и Россия от нее выиграет.

Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор банка "Лебединое озеро 2021 года".

Ключевым геополитическим риском для России при Байдене останется ужесточение санкционных ограничений. Однако новая администрация США, вероятно, использует более конструктивный подход к двусторонним отношениям, что создаст потенциал для роста цен на российские активы. Байдену предстоит полностью переосмыслить санкции против России и интегрировать их в свою стратегию.

Отношения России и США уже настолько плохи, что дальнейшее их ухудшение без создания новых рисков для глобальной безопасности практически невозможно, считают в "Банке Америки". Аналитики предполагают, что команда Байдена может избрать более гибкий подход к двусторонним отношениям.

Будущая администрация уже дала понять, что станет больше уважать многостороннее сотрудничество и международные соглашения. Эксперты ожидают повышения предсказуемости американской внешней политики и снижения неопределенности при принятии политических решений. Хотя новая перезагрузка между США и Россией, как в 2009–2010 годах, вряд ли возможна, "некоторая форма нормализации отношений может стать важным рыночным драйвером в 2021 году", говорится в обзоре.

"Мы довольно позитивно смотрим на политические изменения в США. Новая администрация на самом деле будет иметь гораздо больше возможностей и, возможно, желания, по крайней мере, стабилизировать отношения с Россией. Подчеркну, что мы не говорим, что речь идет о радикальном улучшении отношений с Россией. Все, что мы говорим, - эти отношения становятся более традиционными, более предсказуемыми и, надеемся, более стабильными в этой части", - сказал главный экономист банка по России и СНГ Владимир Осаковский.

По его мнению, именно эта стабилизация политических двусторонних отношений "сама по себе является позитивным явлением для рынка". Для какой-то более позитивной динамики нужны более конкретные достижения, которых пока, к сожалению, ожидать, наверное, не стоит, констатировал Осаковский.

Ближайшим индикатором, который может указать направление двусторонних отношений, будет истекающее в феврале 2021 года соглашение по ограничению ядерных вооружений СНВ-3, считает "Банк Америки". Продление договоренностей станет существенным положительным моментом для рынка, говорится в обзоре.

"Обе стороны заинтересованы в продлении этого договора", - сказал Осаковский.

Другие потенциальные сферы конструктивного взаимодействия могут включать международные переговоры по иранской ядерной программе.

Если США будут сильнее координировать с Европой санкционную политику, это может снизить вероятность рисков таких событий, которые наблюдались в 2018–2019 годах: например, введение санкций против En+ и Rusal, которые на время дестабилизировали мировой рынок алюминия.

"Именно односторонний подход санкционной политики США был основной проблемой для рынка", - добавил Осаковский.

Вместе с тем эксперты признают, что любое новое событие, подобное отравлению Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери, если участие России в нем будет подтверждено, может спровоцировать системное ужесточение санкций, которое повлечет негативные последствия для российской экономики. Таким образом, геополитика остается главным источником для появления новых "черных лебедей" для России, сказано в обзоре.

В целом аналитики банка ожидают восстановления темпов роста российского ВВП до плюс 3,4% по итогам 2021 года после падения на 3,8% в 2020-м. Однако полностью экономика России сможет вернуться на докризисный уровень только в 2022 году.

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